Parece que el calvario de Marc Márquez ya ha llegado a su fin. Después de que hace unos días tanto su equipo, Repsol Honda, como él mismo anunciaran que el de Cervera había recibido el alta, tan solo falta la última revisión el próximo jueves en el circuito de Portimao bajo la atención del equipo médico del Mundial.

Si todo va bien, Márquez se volverá a subir a la moto en Portugal en lo que será la tercera fecha del calendario del campeonato.

Stefan Bradl, probador y reserva del equipo, ha sustituido al octocampeón durante los nueve meses que le ha llevado a Marc recuperarse del todo de las tres operaciones a las que se ha sometido en el húmero derecho.

En 'Speedweek', Bradl ha señalado que Marc ya estuvo cerca de volver en Catar: "Esperaba que Márquez volviera en Portugal porque estuvo a punto de hacerlo en Catar. Tampoco me sorprendió la noticia porque Alberto Puig me había informado un poco antes de producirse".

Sobre las opciones al título del '93', Bradl no cierra puertas a Márquez: "No sé si podrá ganar el título, no se puede hablar de eso ahora. Pero no está de vuelta para colocarse en el medio del pelotón, de eso estoy seguro".

"Si Márquez termina en el podio en Portugal, no me sorprendería. No me parecería algo extraordinario", ha añadido.

"Márquez es un profesional de los pies a la cabeza y tiene un desafío completamente nuevo para él. Habrá pensado mucho en estos meses sobre su regreso, lo ha planificado con detalle y aprendido de los errores. No hay que esperar a que consiga su primer podio o su primera victoria, es algo irrelevante. Lo principal es que vuelve a estar en forma y a ser competitivo, poco a poco recuperará el impulso. Creo que después de Portugal estará en disposición de ponerse ya objetivos", ha zanjado.