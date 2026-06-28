La satisfacción de Márquez tras el GP de Países Bajos: "He salido sin lesiones..."

El ilerdense, en un circuito que para nada cuadra con su estilo de pilotaje, da por buena la séptima posición y apunta a muy importante haber salido de Assen sin haber sufrido ningún accidente.

Marc Márquez ha tenido un Gran Premio de los Países Bajos algo duro. El ilerdense ha pilotado al máximo nivel sabiendo que aún le falta algo de tiempo para alcanzar la plenitud física que le quitó esa doble operación hace poco más de un mes.

Marc ha sido séptimo en Assen. El de Ducati ha comenzado con un ritmo endiablado que le ha permitido remontar de la séptima posición a la segundo en apenas dos vueltas. Aún así, pronto ha vuelto a perder posiciones hasta asentarse en la cuarta plaza.

A pocas vueltas del final, el duelo por esa posición quedaba resumido a Marc y Di Giannatonio. El italiano 'echó' de la pista al ilerdense y eso le valió una penalización pero Márquez perdió algo de ritmo para lo que restaba de carrera.

Cruzó la línea de meta en sexto lugar pero una sanción por límites de pista le relegó a la séptima posición una vez terminado el gran premio. Aún así, Marc encontró la satisfacción personal en un resultado no muy positivo: "Cambia que he salido de Holanda sin lesiones. Esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que piloto que se caía y entraba en la grava…"

"Yo ya me quejé el año pasado de que aquí la grava no está bien, porque se entra a mucha velocidad. Pero Fermín no entró a tanta velocidad y visteis el escalón cuando salta. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo. Lo entendí el viernes así y dije, ‘quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho", concluía Marc en declaraciones para 'As'