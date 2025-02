¿Resurrección de Joan Mir en MotoGP?: "Esta es la mejor Honda que he pilotado"

Una de las grandes sorpresas durante los test de pretemporada de MotoGP ha sido la marca Honda. El histórico equipo que en las últimas temporadas ha cosechado malos resultados, ha empezado este 2025 con otra cara.

Joan Mir terminó en sexto lugar en la última jornada a algo más de medio segundo de un Marc Márquez dominador. Su registro fue de 1:29.399 quedándose a 21 milésimas de la Ducati de 'Pecco' Bagnaia y superando con creces a la competencia nipona de Yamaha.

Ya en las jornadas de test en Sepang, Mir avisaba de haber tenido buenas sensaciones con la moto. Finalmente, el piloto balear ha hablado para los medios dejando un mensaje muy optimista: "Esta es la mejor Honda que yo he pilotado".

La jornada de este jueves fue la confirmación definitiva del buen 'feeling' tras un miércoles gris: "Me quedo con las sensaciones, con el ritmo y la velocidad. Ayer fue complicado por algunos problemas técnicos que me impidieron probar todo lo que quería probar. Pero hoy, sí".

El que fue campeón con la marca Suzuki en 2020 no podía contener la sonrisa: "Ya empiezo a frenar fuerte, a entrar de lado y demás. He recuperado algunas sensaciones del pasado que hace tiempo que no tenía, y eso se traduce en velocidad", sentenció con vistas a la primera cita del mundial en Tailandia (1-2 de marzo) con la esperanza de que se confirme la mejoría de la marca japonesa.