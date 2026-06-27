La resurrección de Aprilia en la clasificación del GP de Países Bajos

La fábrica italiana, tras varios fines de semana complicados, vuelve a copar las posiciones más altas de la parrilla. Las cuatro Aprilia saldrán desde las cuatro primeras posiciones en Assen.

Aprilia ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa. La fábrica veneciana ha respondido a las dos victorias consecutivas de Marc Márquez en una clasificación en la que el de Cervera solo ha podido ser séptimo.

La 'pole' ha sido para Jorge Martín. Ai Ogura partirá desde la segunda posición y Marco Bezzecchi, líder del Mundial, completará la primera línea. Liderando la segunda estará Raúl Fernández, otra Aprilia, que ha terminado marcando el mejor tiempo pero esa vuelta la han terminado dando como inválida.

Aprilia, que ya dominó en los libres del viernes, deja patente su superioridad en Assen. Todo apunta a que una tercera victoria consecutiva será demasiado para Márquez. Bezzecchi y Jorge parten como principales favoritos para llevarse la 'sprint' y la carrera.

Ambos han recuperado sensaciones y han reaccionado a las victorias de Marc en Balaton Park y Brno. Un golpe en la mesa de las Aprilia que demuestran la superioridad que siguen teniendo con respecto a las Ducati en algunos circuitos.

Marc intentará aprovecharse de la pelea entre Marco y Jorge para seguir en su objetivo de ir recortando puntos. No hay que olvidar que el nueve veces campeón del mundo estaba a más de cien puntos de Bezzecchi y que, antes de la 'sprint' de Assen', solo son 40.