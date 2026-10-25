Las dudas de Aprilia con la cancelación del GP de Australia: "Bezzecchi está cabreado y Martín..."

Massimo Rivola ha expresado el sentir de sus dos pilotos después de que no se disputara ni una vuelta de la carrera en Phillip Island. Todo en base a la situación en la que queda el Mundial y la pelea con Márquez.

La cancelación del Gran Premio de Australia ha provocado un giro de guión importante en la pelea por el título de MotoGP. Marc Márquez se veía en una situación inmejorable para aumentar su distancia en el Mundial con respecto a Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

El ilerdense recuperó el primer puesto en una 'sprint' en la que Martín se fue al suelo lesionándose del brazo. Era baja para la carrera de este domingo. A su compañero Marco Bezzecchi también se le abrió una posibilidad muy interesante: la de recortarle puntos a Jorge.

La lluvia hizo que todos esos planes se esfumaran y el calendario de MotoGP ya señala la próxima cita en Malasia. Sin embargo, la noticia de la suspensión de Australia no ha sentado bien a algunos pilotos. Massimo Rivola ha contado como han reaccionado sus pilotos tras saberse que no correrían.

"Estoy seguro de que Marco está un poco cabreado porque vio una oportunidad. Creo que, para Jorge, es su mejor momento. Lo siento por la gente que se pasa todo el día aquí desde primera hora de la mañana. Y el último baile, digamos que la última etapa, se habría merecido un final mejor", ha asegurado el jefe de Aprilia en declaraciones a 'Motosan'.

Rivola también ha hablado sobre el estado de Jorge tras su caída el sábado: "Muy difícil, muy, muy difícil. Espero ver a Jorge en Sepang, al menos con nosotros, y ya veremos. Creo que lo ocurrido entre Aprilia y Jorge fue bastante desafortunado. Lo positivo esta vez es que solo se trata de una fractura. No es nada grave. Pero me gustaría que entre nosotros se repitiera la misma historia, que los dos termináramos de la mejor manera posible y que él estuviera al 100% físicamente".

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