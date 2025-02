Los votos de Marc Márquez y Pecco Bagnaia: ¿Quién ganará el Mundial de MotoGP?

Este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP en Tailandia y, una vez que han finalizado los test y que todas las cartas parecen estar sobre la mesa, es turno de los pronósticos.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio en Buriram, a Marc Márquez y Pecco Bagnaia les han pedido que hagan sus apuestas.

¿Quién ganará el Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3? Y, como es evidente, ambos han barrido para dentro.

Tanto el ilerdense como el italiano se han votado a sí mismos como campeones en 2025.

Ya en las categorías de plata y bronce sí ha habido más diferencias. Mientras Marc apuesta por Arón Canet en Moto2, Pecco lo hace por Celestino Vietti.

En Moto3, el octocampeón cree que ganará Ángel Piqueras. En contraposición, el bicampeón de MotoGP considera que se alzará con la corona su compatriota Luca Lunetta.

Tal y como reza la publicación de la propia competición, tocará guardar estos pronósticos y volver a ellos en nueve meses.

