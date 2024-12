La reacción del jefazo de Ducati el día que Márquez pilotó por primera vez la moto: "Una emoción..."

Se habla de la nueva era que ha podido empezar en MotoGP con la llegada de Marc Márquez a Ducati. El gran campeón de la categoría reina con la mejor moto. Las primeras sensaciones han sido muy buenas en los test de Montmeló y desde la escudería de Bolonia han reconocido que están emocionados a la espera de que arranque el mundial. Este martes el de Cervera visitó por primera vez la fábrica italiana.

Gigi Dall'Igna, el gran ingeniero de Ducati, ha dicho en 'Motosan' que sintió una "emoción fuerte" al ver a Marc sobre la GP25: "Cuando ves a un campeón pilotando tu moto siempre es una emoción fuerte".

"Sus sensaciones fueron muy parecidas y esto, como decía Pecco Bagnaia, ayuda a nuestro trabajo porque nos da una confirmación del camino a seguir. En primer lugar son dos grandes campeones y eso es en lo que más se parecen", dice el ingeniero más reputado de la parrilla de la categoría reina.

Sus dos estilos de pilotar parecen ir ligados a esta moto: "Sin duda, ambos tienen mucha experiencia y son muy decididos. En cuanto a las diferencias de pilotaje, Pecco es más frenador y Marc tiene más centro de curva. Pero son dos pilotos que saben lo que cuesta ganar un campeonato del mundo".

La lucha entre Pecco y Martín

En este 2024 el título se lo ha llevado la satélite: Jorge Martín con la Pramac. Y es algo que en Ducati valoran porque, dice Gigi, demuestra que juegan limpio: " Ducati ha demostrado también la deportividad de la que es capaz...".

"Ha dejado a sus pilotos luchar por el campeonato hasta el final, sin juegos de equipo y sin ayudar ni penalizar a nadie", expresa el ingeniero.

Esa lucha entre Martín y Pecco, con Márquez como invitado en algunas carreras, demuestra que Ducati no tiene rival en estos momentos: "Hemos hecho algo especial y probablemente irrepetible, me cuesta creer los números de esta temporada. Me gusta recordar dos en particular, la primera: las catorce veces que Ducati ha monopolizado el podio. Hacerlo 14 veces en 20 carreras lo dice todo".