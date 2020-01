El Rally Dakar afronta su segundo día de competición. La prueba, que se disputa por primera vez en Arabia Saudí, tendrá una etapa 2 de 401 kilómetros y se disputará entre Al Waih y Neom. De todo el recorrido, un total de 367 kilómetros son cronometrados.

La jornada tiene numerosos tramos rodados, por lo que no debería ser un reto demasiado complicado para los pilotos.

El día comenzará con la salida de la primera moto, que arrancará a las 05:40 horas de la mañana. El primer coche sale a las 07:25.

En cuanto a la hora prevista para la llegada, la primera moto debería cruzar la meta a eso de las 10:02, mientras que el primer coche entraría a las 11:47.

Stage 2: 🚩Al Wajh - Neom 🏁 401KM

The Red Sea stage, whilst mostly made up of tracks, will require expert navigation 🌊#Dakar2020 pic.twitter.com/Kqzf3f8Xij