Fernando Alonso, todo un bicampeón del mundo de Fórmula 1, ya ha debutado en el Rally Dakar. El asturiano ha completado la primera etapa en undécima posición y a 15:27 de un sorprendente Vaidotas Zala. Notable debut sin duda del español.

Y pudo ser mejor, pues Fernando vio truncada su impresionante remontada a causa de un par de pinchazos que le lastraron en los últimos tramos de la jornada. Con todo, poco más de un cuarto de hora entre él y el líder, y unos 13 minutos de diferencia con respecto a Carlos Sainz.

Así arrancaba hoy @alo_oficial su primera aventura en el Dakar 2020.

This is how Alonso started his first participation at the @dakar 2020

📹 Victor Fernández@Toyota_Esp @TOYOTA_GR pic.twitter.com/k3J1XHHlq2