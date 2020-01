Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja ganar las 500 Millas de Indianápolis. El asturiano, que ha probado fortuna en hasta dos ocasiones, podría disputar la mítica prueba del óvalo en 'compañía' de un motorista con el que no terminó del todo bien en McLaren: Honda.

Y es que la idea de competir en esta prueba vestido de naranja, luciendo los colores de Woking, no le convence demasiado viendo todo lo que sucedió en 2019. Con McLaren, Fernando ni tan siquiera pudo participar en la carrera tras un completo desastre en el garaje.

Así pues, es Andretti el equipo en el que Alonso tiene más opciones de correr en este 2020. El equipo está motorizado por Honda, marca con la que Fernando tuvo sus más y sus menos en la Fórmula 1 pero con quien parece estar limando asperezas.

Al menos a ello apunta Jenna Fryer, periodista muy cercana a todo lo que rodea a la Indy: "Si Alonso corre lo hará con Andretti. La opción de McLaren no está en la lista".

If Alonso does Indy it will almost certainly be with Andretti as I’ve been informed McLaren/Schmidt/Arrow is not on the table.