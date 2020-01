Ojo que Fernando Alonso apunta alto en su debut en el Dakar 2020. Tras debutar y firmar la undécima plaza de la primera etapa de la prueba, el bicampeón del mundo confirma que tiene "más en el bolsillo", pero que aún "no es el momento de sacarlo".

"Tenemos más esperanzas en la segunda semana, cuando la carrera está más definida. Trataremos de tirar más a partir de ahí si llegamos bien con el coche", comenta Fernando.

Alonso reconoce que el debut ha ido mejor de lo que esperaba: "Me he sentido muy a gusto y tenemos lo que queríamos. En estas primeras jornadas se trata de pasar un poco de puntillas y sin hacer excesos o cosas raras. Nos hemos perdido un par de veces en esta etapa.

Fernando Alonso ha terminado la primera etapa a 15:23 de Zala, sorprendente líder tras el comienzo en este primer Dakar que se disputa en Arabia.

Buen primer día. Etapa muy variada y divertida. Mañana más ✊️

_____________________________

Good first day. Fun and challenging stage. Tomorrow more to come ✊️#dakar #toyota #gazooracing https://t.co/RMZZPkkBvm