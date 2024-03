La parrilla de MotoGP se ha quedado con la boca abierta al ver la primera puesta en escena de Pedro Acosta. El campeón en Moto3 y Moto2 llegó a adelantar a Marc Márquez en el Gran Premio de Qatar. El primero de su vida en la categoría reina. Y aunque cayó a la novena plaza, sus sensaciones fueron magníficas.

El propio Márquez elogió su "descaro": "La actitud que ha tenido es de descaro, de campeón, de lo que hizo el año pasado en Moto2, y la verdad es que iba rápido, tenía puntos muy fuertes y los irá puliendo en breve, ya aquí casi, pero dentro de poco estará luchando por el podio y dará algún susto en alguna carrera".

"Me ha adelantado y la verdad es que lo esperaba, porque el sábado ya hizo una vuelta buena en el esprint y, sobre todo, porque cuando el ritmo no es muy rápido esperas que llegue gente. Como rookie, seguramente cuando me ha pasado no iba conservando mucho los neumáticos y, de hecho, al final no sé si ha cometido un error o algo, pero así es como se aprende", expresó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Alex Márquez, su compañero en Gresini, pide paciencia con Acosta: "Aquí todos llegábamos bien preparados, porque hicimos un test, y eso como rookie te prepara muy bien. Ahora hay que ver cómo se desenvuelve en circuitos a los que llegas por primera vez con una MotoGP, en los que tienes que coger las referencias, donde no tienes mucho tiempo para pensar...".

"Es cuestión de tiempo que sepa gestionar carreras, pero en una temporada de rookie hay muchos baches y algunos circuitos se le pueden atragantar, pero obviamente que hace cosas especiales", cerró Alex después de la carrera de Qatar, la primera del año en MotoGP.