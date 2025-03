El punto débil de Marc Márquez que Alex sólo desvelará cuando se retire: "Voy a ser un buen hermano"

Marc Márquez lleva pleno de victorias: dos en las sprints y dos en las carreras. Parece intratable con la Ducati. Y aunque ha reconocido que su punto débil puede ser el exceso de confianza, su hermano Alex dice que no es ese. Es otro. Pero el de Gresini no lo va a desvelar de momento.

Así lo dijo en la previa del Gran Premio de Las Américas: "Creo que ese punto débil, que dice él, lo tiene bastante controlado. Tiene mucha experiencia del pasado en eso. Tiene otro punto débil y lo diré cuando él se retire. Seré un buen hermano. Él sabe cuál es".

"Marc ha querido ir por otro lado. ¿Sabes eso de las tres bolas? Pues la ha tirado por otro lado y no te has dado ni cuenta. Sé dónde tenemos que trabajar nosotros. Este año, he mejorado en las curvas a izquierdas, con lo que es bueno llegar a un circuito a izquierdas. Y a disfrutar, que es lo que estamos haciendo y por eso también somos rápidos", dice el piloto de Gresini, que ha subido al podio tanto en Tailandia como en Argentina.

Alex está en el mejor momento de su carrera deportiva: "Es cierto que llegamos de un buen estado de forma. Muchas carreras que se nos resistían el año pasado y este año hemos sido capaces de ir rápido y esto es algo que es fantástico. Cada vez me siento mejor y más cómodo con la moto. Cuando la probé en Montmeló, ya conseguí ser muy rápido, desde el primer momento, pero cada vez voy sintiendo más en control de la moto".

Y COTA es uno de sus trazados favoritos: "Austin no es uno de mis circuitos favoritos, sobre todo en MotoGP, pero tuve bastante mala suerte en el pasado. En 2023, íbamos bastante rápido, pero tuve el contacto con Jorge Martín. Iba en top 3. Pero las expectativas tienen que ser como las de cualquier carrera. Hay que ir carrera a carrera. Sabemos que partimos de cero aquí, como en Tailandia y Argentina y ya veremos dónde acabamos".

"Tenemos que sacar el máximo de puntos en cada carrera si queremos tener un buen resultado al final de la temporada. Nos vamos a centrar en todas y cada una de las sesiones para sacarle el cien por cien a cada vuelta", dice para finalizar Alex Márquez.