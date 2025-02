La predicción de Márquez para el GP de Tailandia: "Bagnaia y yo tenemos más ritmo..."

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia ya han firmado sus primeros tiempos en MotoGP 2025. Las sensaciones han sido muy buenas para el de Cervera, que ha firmado el segundo mejor tiempo en la FP1. Todo lo contrario para el italiano, que se ha tenido que conformar con la decimotercera mejor marca tras una sesión en la que le ha marcado un 'encontronazo' con Franco Morbidelli.

Bagnaia no ha terminado de desplegar todo el potencial de la Ducati aunque Marc no duda en que estará en las posiciones de arriba en Tailandia. En la sesión de entrenamientos de este viernes, el principal protagonista ha sido Álex Márquez tras apuntarse el mejor tiempo.

Aún así, Marc cree que tanto él como Bagnaia tienen algo más de velocidad que el resto de pilotos: "Al final creo que lo importante es un viernes, lo importante es ver los papeles, los ritmos. Creo que Pecco y yo somos los que tenemos más ritmo. He visto un poquito por encima porque no he podido ver bien. Luego está mi hermano, Bezzecchi no está mal… pero veremos mañana".

Márquez también ha hablado en unas declaraciones recogidas para 'MotoSan' sobre el rendimiento de 'Pecco' y asegura que no es preocupante su tiempo en los primeros entrenamientos: "Sí, pero por la tarde, mírate bien los papeles. Estaba bien, tenía buen ritmo, estaba rodando en esos 30 bajos con goma usada, que ya es rápido".

"Ahora, pues bueno… lógicamente analizaré su telemetría porque la tengo al lado del box para ver qué hace mejor y qué hago yo peor, pero mañana lo espero en esa primera fila. Ha tenido mala suerte con las banderas amarillas y sobre todo también con Morbidelli. Es una de las cosas que pasa, que con las banderas amarillas ya más de una vez, y no será la última, pilotos punteros buenos se quedan fuera", ha reconocido Marc.