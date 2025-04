La predicción de un campeón del mundo sobre Marc Márquez: "Cuando los grandes vuelven de lesión..."

"No dejará ni las 'migas'..."

Marc Márquez ha vuelto a sentirse piloto después de su calvario con las lesiones. El ocho veces campeón del mundo se tuvo que someter a varias intervenciones en su hombro y llegó a reconocer que se planteó la retirada. Sin embargo sus dos últimos años en MotoGP le han hecho renacer.

Primero en Gresini, donde volvió a sentirse piloto, y esta temporada en Ducati, donde se ha vuelto a sentir capaz de competir por el título, el de Cervera muestra otra cara a la hora de subirse a una moto. Es más, los primeros grandes premios ya le han colocado como el gran favorito al título, a pesar de que el pasado fin de semana se fuera al suelo en Austin.

Toni Elías, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 en 2010, ha hablado sobre esta 'resurrección' de Márquez y la ha comparado con otras situaciones similares que vivieron otros grandes del motociclismo: "Los grandes campeones, después de las lesiones, se han convertido en la mejor versión. Desde Doohan, Kevin Schwantz, Àlex Crivillé… los que se han sobrepuesto a estos duros momentos acaban siendo más fuertes".

"Renunciando a todo, cambiando de marca y yéndose a un equipo satélite, conseguir ganar y ahora teniendo todo lo que tiene. Me alegro mucho por él, se lo ha ganado y ahora toca disfrutar del espectáculo porque no va a dejar ni las migas, ahora mismo tiene el mejor equipo, la mejor moto y no va a permitir ni una", ha asegurado Elías en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

El expiloto ha notado un cambio en Márquez y está convencido que sobre la Ducati el éxito no tardará en llegar. MotoGP aterrizará en Qatar el próximo fin de semana para presentar una nueva batalla en la que Marc quiere recuperar el liderato del Mundial.