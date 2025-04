La predicción de un expiloto sobre el campeón de MotoGP: “Apostaría por Márquez, pero Bagnaia…”

Marc Márquez es uno de los candidatos a llevarse el titulo de MotoGP 2025 a pesar de la última caída sufrida en el Gran Premio de Las Américas. Marc había dominado con puño de hierro en Tailandia y en Argentina pero en Austin, 'Pecco' Bagnaia aprovechó que el de Cervera se fue al suelo para ser primero.

Loris Reggiani, expiloto italiano, que ha hablado sin tapujos sobre las opciones de ambos de acabar levantando el título. En unas declaraciones para ‘ZamTube’, Reggiani ha sido claro a la hora de afirmar su máximo favorito: "Si tuviera que apostar dinero, lo podría en Marc Márquez". Sin embargo, espera que su compatriota ‘Pecco’ Bagnaia esté al mismo nivel que el español: “Creo y espero que Bagnaia le va a hacer sufrir”.

Respecto al rendimiento de ‘Pecco’, Loris ha sido crítico con sus últimas actuaciones: "El ‘Pecco’ que he visto hasta ahora no es ciertamente el que vi desde la mitad de la temporada pasada. El que ganó once grandes premios el año pasado, no es el que hemos visto ahora".

El italiano también ha querido dedicar unas palabras hacia Álex Márquez: “Empezó muy fuerte, incluso desde los test. Era probablemente lo que tenía que pasar". Para el expiloto, el hermano menor de los Márquez no recibe la atención que merece: "Nadie se preocupó de lo que hacía, por ejemplo, que cambió las gomas en la parrilla".