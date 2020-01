Fernando Alonso tiene pendiente al mundo del motor de sus pasos lejos de la Fórmula 1. Aficionados y pilotos siguen de cerca sus andaduras en el Dakar y en otras disciplinas.

Uno de los que más de cerca le ha seguido ha sido Alexander Rossi, piloto de Andretti en IndyCar, un posible compañero de Fernando Alonso si se decide a atreverse con su tercer intento en la mítica prueba del óvalo.

"¿Alonso? Le estoy prestando atención ahora porque es divertido, estamos haciendo prácticamente las mismas cosas. He prestado mucha atención a lo que ha hecho en el Dakar. Me preguntaron para participar una vez, pero no funcionó por cuestión de tiempos este año. Pero lo haré en los próximos tres o cuatro años", asegura Rossi en 'Racer'.

Su declaración 'bomba' llega cuando afirma que no le habría gustado ver a Fernando Alonso como campeón del Dakar, algo que, bajo su punto de vista, habría devaluado la dificultad que supone cambiar de disciplina del motor.

"Quería verle haciéndolo bien, no quería verle ganar porque me habría molestado. He hecho la Baja dos veces, no he ganado mi clase, así que me habría molestado que hubiese ganado en su primera carrera en el desierto", comenta.

Asegura que Alonso es "uno de los mejor pilotos del mundo", pero eso "no significa que puedes ir a una disciplina" que muchos pilotos han preparado "toda su vida y batirles": "No vas allí a exhibirte y ganar todo, así que me encantó que Alonso no lo hiciera".