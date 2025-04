Un piloto de KTM 'denuncia' que Maverick Viñales lleva una moto diferente: "No me permiten utilizarla..."

Maverick Viñales firmó un carrerón en Qatar, pero fue sancionado y perdió su segunda posición. Incluso llegó a luchar por la victoria contra Marc Márquez. Pero algo pasa en KTM. Porque Enea Bastianini, compañero del español, ha denunciado que él está llevando una moto diferente en las últimas citas.

"Maverick está utilizando una moto diferente de la nuestra, pero de momento no puedo hablar del tema porque no me han permitido probarla", dice Bastianini en palabras que recoge 'Motorsport'.

El italiano no pudo superar la undécima posición, donde se quedó atascado: "Me esperaba algo más, pero me costó mucho adelantar, por cualquier motivo patinaba mucho la moto y me costaba tener aceleración. Es una pena porque me encontraba bien y seguramente tenia ritmo para estar mucho más adelante. Después cometí un error en el intento de adelantar a Luca Marini y me fui fuera".

Eso sí, la cita de Losail le ha servido a Bastianini para dar un paso adelante: "Una clasificación importante te sirve para mejorar y para el futuro. Sobre la puesta a punto de la moto hay que trabajar...".

"Me esperaba un salto más importante desde el viernes al domingo, el potencial está ahí, Maverick ha hecho una gran carrera, por tanto estoy seguro de que nosotros también podemos hacerlo", finaliza el de KTM.