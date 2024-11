Honda es, de largo, el peor equipo de la parrilla de MotoGP. Las japonesas están sufriendo mucho, pero parece que Yamaha sí empieza a salir del pozo. Situación muy distinta a la Honda. La moto es lenta... y también está generando daños físicos a sus pilotos.

Luca Marini ha denunciado que en el Gran Premio de Malasia sufrió quemaduras en las piernas provocadas por la moto.

"Tenemos que intentar mejorar la forma en la que sale el calor de la moto, porque he tenido algunas quemaduras en las piernas", ha dicho el piloto en declaraciones que recoge 'AS'.

El calor es un elemento fatal para las Honda: "Necesitamos mejorar esto para la primera carrera del próximo año en Tailandia, porque si hace un calor como este, será difícil. La adherencia era bastante baja con el calor y fue una carrera lenta. La pista estaba súper resbaladiza con esta temperatura y con nuestra moto sufrimos aún más".

La moto japonesa está condenada a seguir atrás en la parrilla. Lo asume Marini, aunque no está nada contento con este rendimiento: "No estoy contento con P15, la posición no muestra todo el trabajo que hemos hecho ni la carrera que he hecho hoy...".

"Los puntos están bien, pero queremos más porque todo el mundo está trabajando muy duro dentro de Honda", cierra el piloto.