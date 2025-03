Brutal respuesta de Pecco Bagnaia a sus críticos: "Algunos comentarios de personas de este deporte..."

Ha sido la primera carrera en la que Marc Márquez no ha logrado la victoria. Se fue al suelo cuando lideraba en Austin y Pecco Bagnaia lo aprovechó a la perfección. Se estrenó en lo más alto del podio, por delante de Alex Márquez, y aprovechó para responder a todos aquellos que le han criticado.

"Tengo que decir que, de las personas que siempre comentan no me han dolido los comentarios, pero de personas que trabajan en este deporte, que han sido pilotos, leer algunas cosas... No entendía por qué. Si han sido pilotos o han trabajado aquí, saben perfectamente la situación. Y ver lo que estaban diciendo me ha motivado mucho. Esta victoria es para todos ellos", dijo contundente el bicampeón de MotoGP.

Porque esto sólo acaba de empezar y Pecco está de lleno en la pelea: ""He gritado como un loco hasta la cuarta o quinta curva. Siempre me pasa lo mismo, tengo que ser más tranquilo. Y sé perfectamente que mañana no voy a tener voz y me va a doler todo, pero da igual. Al final, el objetivo era ganar y lo hemos conseguido".

Sobre si podrá pelear el mundial, ha dicho en 'Motorsport' que la próxima cita en Qatar podría ser clave: "Pienso que tenemos que esperar todavía. Vamos a Qatar, un circuito particular que me gusta mucho, pero no hemos terminado el trabajo. Vamos a intentar terminarlo allí".

"Sabemos que es una pista en la que seguramente me adapto mejor que aquí y que en pistas anteriores, pero vamos a ver, porque sé que Marc será rápido allí, ya el año pasado en su primera vez con Ducati estaba ahí luchando. Veremos, pero de momento sólo quiero celebrar este día, porque ha sido fantástico", dijo el piloto de Ducati.

Por último quiso agradecer al equipo su trabajo y su apoyo: "Sólo tengo que darle las gracias a mi equipo, lo está haciendo perfectamente y hemos hecho un grandísimo fin de semana aquí".