Pecco Bagnaia rectifica y dice que no volverá a la moto del año pasado: "No quería decir..."

Pecco Bagnaia no puede acercarse a Marc Márquez. Incluso Alex se le ha colado por delante. Y después del Gran Premio de Argentina, donde se quedó fuera del podio al ser adelantado por Franco Morbidelli, dijo que su intención era volver a la moto del año pasado, a la GP24.

Pero ahora ha rectificado. En la previa del Gran Premio de Las Américas ha dicho que no se expresó bien en inglés y que en ningún momento tuvo intención de volver a la moto anterior.

"Es un concepto que no me ha salido bien en inglés. No quería decir esto, sino que quería volver a mi feeling del año pasado que tenía con la GP24. En Argentina hemos mejorado, pero aún me faltaba algo. Ellos dos lo hacen mejor donde yo lo estoy perdiendo, en entrada en curva, y me será difícil llegar a ellos mientras no lo mejore", dice el bicampeón de MotoGP.

Asegura que a pesar de estar haciendo todo lo que puede no está capacitado para acercarse: "Yo estoy haciendo lo máximo y por ahora esto es lo máximo. No veo lo negativo en tres terceros y un cuarto considerando que no me encontraba tan bien con mis sensaciones".

"Yo lo quiero ver en positivo y ya vendrán condiciones y circuitos mejores para mi, eso me deja tranquilo. Sé que tenemos que mejorar, donde hay que hacer un trabajo mejor para estar delante. Solo necesito mi feeling en entrada en curva", dice el piloto de Ducati, que camina tercero en el campeonato de la categoría reina.

Ese feeling es clave. Y no lo está encontrando. "En la carrera de Argentina no encontré al 100% el feeling y me costó más...".

"Seguimos trabajando y este es uno de mis mejores inicios de temporada y eso me hace estar tranquilo, el feeling el año pasado era peor así que vamos creciendo. Sé que volveremos y que llegarán circuitos mejores", sentencia Pecco.