Es fin de semana de motos. El Gran Premio de Aragón es la nueva cita para los mejores pilotos del mundo y el escenario donde Marc Márquez volverá a buscar esa victoria que se le sigue resistiendo con la Gresini.

El de Cervera es líder en una terrible estadística: es el piloto que más se ha caído este año. Un total de 16 veces al suelo en once Grandes Premios.

Y aunque reconoce que le han restado un poco de confianza, no le preocupa la cifra: "He tenido un par de caídas que no he entendido y sí que me han restado un poco de confianza".

"Me gustaría caerme menos pero es una cifra que no me preocupa", sentencia Márquez.

Marc perdió el cuarto puesto del mundial en Austria, donde fue adelantado por Enea Bastianini, la otra Ducati oficial. Pero sigue sin estar lejos de los mejores. Por lo que no es descabellado pensar que esa ansiada victoria pueda estar cerca.