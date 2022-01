Los hermanos Márquez, Álex y Marc, continúan con su plan específico de entrenamientos de cara a los test de Sepang del próximo 5 de febrero. Ambos han introducido en su rutina la práctica del karting para llegar a punto al Mundial de MotoGP esta temporada.

Las pruebas se han realizado en el circuito del Karting Vendrell, utilizando los Karts CRG KZ gracias a Carlos Gil, representante de la escudería italiana en España. Se ha visto a los dos hermanos disfrutar durante todo el entrenamiento con este nueva experiencia, a la que ya se unen varios pilotos desde hace unos años.

"The Marquez brothers will add karting to their training routine" . @alexmarquez73 & @marcmarquez93 reached an agreement with the Karting Vendrell circuit and will have two CRG KZ karts there for training. pic.twitter.com/VucJHu5IOA — Tammy Gorali (@tammygorali) January 24, 2022

El karting es una modalidad muy exigente y va a permitir a los Márquez fortalecer sus músculos del tronco superior debido a la alta velocidad que se consigue al pasar por las curvas, principalmente los brazos, el cuello y la espalda.

Hace unos días, Marc Márquez reconocía que tiene que recuperar sensaciones después del parón debido a su lesión ocular: "Como hacía tiempo que no me subía a una moto, he notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos, pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual. Hay margen para mejorar".