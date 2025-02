Marc Márquez solventa su gran 'hándicap' con Ducati

"Me he sentido bien"

Tanto en Malasia la semana pasada como en Tailandia esta, equipos y pilotos afrontan los test de pretemporada antes de que el Mundial eche a andar a finales de mes con el objetivo de ultimar la puesta a punto.

En Sepang se vio a un Marc Márquez cada vez más cómodo hasta el punto de marcar el mejor registro en la simulación de la sprint del viernes.

Este fin de semana, ya en Bangkok, el ilerdense señaló en declaraciones a 'Sky Sports' que logró solventar el gran problema que le lastró en 2024: la clasificación.

"Me sentí bien con el 'time attack' en Malasia. Es verdad que el año pasado me costaba más, pero este año, al menos en Malasia, me he sentido bien", ha explicado.

"Las últimas cinco caídas han sido en la Q2 y eso hay que entenderlo ya no para ahora, sino de cara al año que viene", ha añadido.

Ahora, de cara a las últimas sesiones de test, Márquez no quiere dejar suelto ningún hilo y llegar a la primera carrera plenamente adaptado al estilo de la Desmosedici.

"Tengo una idea bastante clara de en qué debo trabajar. Sé de dónde debo colaborar con el equipo y, sobre todo, ser muy claro con los ingenieros sobre lo que podemos hacer o con qué especificaciones debemos comenzar este 2025", ha zanjado.