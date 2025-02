El lapsus sobre Marc Márquez que desató las risas: ¡Álex Márquez, seis veces campeón del mundo!

Quedan menos de tres semanas para que vuelvan a rugir las motos. A finales de este mes de febrero, la temporada echará a rodar en Tailandia, donde el pasado domingo tuvo lugar la presentación de la parrilla de MotoGP con la destacada ausencia de Jorge Martín por su accidente en los test.

Durante la ceremonia, se produjo una cómica anécdota que salpicó a los hermanos Márquez. El 'speaker' presentó a Álex Márquez como todo un seis veces campeón del mundo de MotoGP, confundiéndose con su hermano mayor, Marc Márquez.

El lapsus de la organización desató las risas del menor de los Márquez que nunca ha conseguido triunfar en la categoría reina del motociclismo. En cambio, sí que consiguió alzarse como campeón en Moto3 en 2014 y Moto2 en 2019.

"Han dicho, 'y aquí, el seis veces campeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez', y me tenías que ver a mí saltando y celebrando. Él (Marc Márquez) me decía, a mí que me den tus dos", ha comentado entre risas para el medio DAZN. De hecho, luego el propio Marc confesó que no se percató del desliz al momento.

Los pilotos de MotoGP no han terminado su actividad en el país asiático. Esta semana, del miércoles 12 al jueves 13 de febrero, se realizarán los segundos test de pretemporada en Buriram.