Fabio Quartararo anunció su continuidad con Yamaha hasta el año 2026. Una noticia sorprendente teniendo en cuenta el rumbo de la marca japonesa y que Fabio, campeón de MotoGP, es uno de los pilotos mejor valorados de toda la parrilla.

'El Diablo' amplió su contrato dos años más. Y Marc Márquez, que también sufrió en una marca japonesa, en esta ocasión Honda, se ha pronunciado sobre la decisión del piloto galo.

"No me sorprende que Quartararo se haya quedado en Yamaha. Primero porque Yamaha es Yamaha, como Honda es Honda. Tarde o temprano, llegarán. Mucha gente lo ha comparado con mi situación, pero Fabio tiene mucho más tiempo del que me quedaba a mí", dice en 'Motorsport'.

Cree que no se deben comparar ambas situaciones debido a la edad de los dos pilotos: "Él no ha pasado por un periodo como el que pasé yo, con una lesión muy importante que incluso me llevó a dudar de mí mismo. Eso es fundamental".

Entiende perfectamente la "paciencia" de Fabio con Yamaha, la marca con la que se proclamó campeón de la categoría reina en el año 2021: "Cuando estás en un proyecto en el que te han dado mucho, y te prometen más, es normal tener esa paciencia y confianza de que llegará".

"Hay que tener confianza y también suerte, porque todos los ingenieros se esfuerzan. La suerte radica en que den con la tecla que se traduzca en una moto competitiva", sentencia el ahora piloto de Gresini, que ha vuelto a sonreír en la escudería italiana.