La nueva realidad de Marc Márquez es estar contento con una undécima posición que, al ser en la carrera al sprint, ni le ha dado puntos. El '93' volvió a ser el más rápido de los pilotos Honda, clasificando la moto a Q2 y estando durante la mitad de las vueltas en zona de puntos mientras sus compañeros cerraban la clasificación.

Aunque prometió en la previa del gran premio no arriesgar, Márquez ha reconocido que lo hizo para pasar a Q2: "Hoy he arriesgado, especialmente en la Q1. Estaba en casa y ahí se ha visto que sale el gen mío, el que estoy controlando ahora".

"Para mí, personalmente, fue un gran día. Saque bastante más de lo que se podía sacar. Es verdad que hice el tiempo a rueda de Jack, pero se tiene que hacer. Luego, en la Q2, ya no quise arriesgar más", añadió tras la carrera el '93'.

Respecto a esa carrera al sprint, el catalán cuajó una gran salida que le mantuvo en séptima posición durante la mitad de la carrera, pero progresivamente fue perdiendo posiciones hasta caer a la undécima: "Quise apretar, pero forcé mucho los neumáticos. Más que nada lo hice para mí, para verme cerca de los de delante y seguir motivado. Ha habido cinco vueltas que los veía".

"Estoy contento con mi ritmo personalmente. Se me hace raro decir que ha sido un buen día si he salido el duodécimo y he terminado el undécimo. Es importante no perder esa velocidad porque a veces corres el riesgo de acomodarte", explicó.

Ahora bien, Márquez es consciente de la situación que él y Honda están viviendo y asegura que para la carrera del domingo será peor: "Sufriremos más".