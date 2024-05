Marc Márquez quiere volver a un equipo de fábrica. Quiere volver a contar con una moto oficial. Con una actualizada. Con una que lleve lo último de lo último. Quiere una competitiva, que vaya bien. Que le lleve de nuevo a pelear por triunfos y quién sabe si a lograr algo más. Sí, quiere, mismamente, una Ducati. Una como la que tiene Bagnaia. Una como la que tiene Bastianini.

De momento, tiene una satélite. La del equipo Gresini. La de una marca con la que ha regresado al podio y a la pole. Ahora, con resultados, busca ganarse un sitio para 2025 en la de fábrica. Lo busca como otros como Jorge Martín.

Sobre ello se ha pronunciado Danilo Petrucci, expiloto de Ducati. En palabras en 'GPone', el italiano tiene claro que Gigi Dall'Igna no va a dejar escapar a alguien como el ocho veces campeón del mundo.

"Conociendo cómo piensa Gigi, quiere descubrir qué es capaz de hacer Marc con su moto. Te puede caer mejor o peor, pero ha hecho que Ducati sea referencia en MotoGP", afirma.

Pero cuidado: "Bagnaia eso sí vive un momento increíble. Y siempre ha marcado la diferencia cuando había que hacerlo. No sé si le gustaría que viniera Márquez, y es algo que hay que valorar".

"Martín también quiere ir a Ducati"

Al que también apunta es a Bastianini: "Lo siento por Enea, pero creo que no ha rendido tanto como podría haberlo hecho y no ha exprimido todo su potencial. Espero que lo consigue".

Y otros dos candidatos más: "Jorge Martín quiere ir a Ducati, y se lo merece. Y me gustaría que se contara con Bezzecchi. Al final Ducati lo evaluará todo... y no será fácil. Solo espero que no se decida de forma precipitada".