Marc Márquez ha vuelto a caerse. Esta vez ha sido en Gran Bretaña,en Silverstone, donde el catalán se ha ido al suelo tras un toque con Bastianini. Solo en 2023, y aún habiéndose perdido algunas carreras, suma un total de 15 visitas al asfalto.

Tras la prueba, en la que Honda volvió a no estar, explicó un poco cómo había sido todo y su estado de ánimo: "Me caí, pero esta caída puede pasar".

"Estoy contento. La idea era recuperar confianza y ha sido un fin de semana estable. El problema es que rompí el ala en la arrancada", cuenta.

Y cuenta cómo fue la acción con Bastianini: "Me adelantó. No quise tomar riesgos. Luego en la curva me moví a la izquierda y él también porque tuvo un susto. No pude evitarle".

"Es de esas caídas que no te restan confianza", relata.

Eso sí, su idea no es la de Silverstone, sino volver a ser el que era: "No es la mentalidad que me gusta, pero para ser el de antes hay que empezar de alguna manera".

"Tengo que hacer lo de ahora, olvidarme de las pantallas de tiempo. El momento de apretar ya llegará", sentencia.