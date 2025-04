Marc Márquez y el cambio de reglamento de MotoGP "por su culpa": "No es la primera vez..."

Marc Márquez provocó el caos antes de la salida del Gran Premio de Las Américas. Corrió hacia el box para cambiar de motos y casi todos los pilotos de la parrilla le siguieron. La bandera roja era inevitable. Ahora MotoGP se podría plantear incluso un cambio en la normativa. Y no sería la primera vez por culpa de Marc.

"Yo no tenía claro el reglamento. Se cambia cada dos por tres. Tenía claro que en esa situación mi estrategia tenía que ser esa. No sabía por qué, pero sí que esa era mi estrategia. Salió que hice una bandera roja porque se creó el caos. No es la primera vez que cambian el reglamento por mi culpa o porque he creado situaciones diferentes", ha dicho Marc en 'DAZN' antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

Celebra que MotoGP "se adapte" a las situaciones: "Son situaciones que es positivo que MotoGP se vaya adaptando. Hay momentos de improvisación en los que tiras de instinto".

Cuando echó a correr no esperaba provocar ese caos. "Predecía que me iban a seguir algunos pilotos, fueron más de los que yo pensaba y eso generó el caos y la bandera roja", explica el piloto de Cervera.

Todos salieron con los neumáticos secos ya que la pista había dejado de estar mojada. Pero Marc se acabó yendo al suelo y no pudo luchar por la victoria. Fue Pecco Bagnaia el que subió a lo más alto del cajón.