Hace una década, los aficionados a las motos españoles apoyaban a Valentino Rossi. Ni a Jorge Lorenzo, campeón ese año, ni tampoco a un Marc Márquez que acababa de llegar. Lo ha rememorado el expiloto de MotoGP en su podcast 'Dura la Vita'.

En Malasia, esa temporada, Lorenzo confirmó su título. Y recibió los silbidos de los aficionados españoles: "Lo he contado alguna vez. Márquez y yo llegamos al corralillo y el 80% del público español nos estaba abucheando porque eran 'rossistas'".

"Horas después, celebrando el título con mi familia, había como 50 aficionados insultando a mi madre, diciendo algo así como que les habíamos robado el campeonato. Eran españoles y rossistas…", cuenta Jorge.

Fue un momento de mucha tensión, con la afición claramente dividida: "Cuando era rival de Rossi... estaba muy dividida la afición. Diría odio, como se ve en el fútbol. Real Madrid - FC Barcelona. Ese 2015 fue super dramático, muy fuerte a nivel de emociones y de rivalidad. Nada que ver con ahora. Antes entrabas en el paddock y notabas esa rivalidad de Rossi, Lorenzo y Márquez".

Y recuerda 2015 como su mejor título en la categoría: "Es el título del que más orgulloso me siento. No lideré el campeonato en ninguna carrera hasta la última. De verdad que lo sufrí y lo luché hasta el final porque tuve mucha mala suerte durante ese año. Pero no tiré la toalla".