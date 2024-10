Un 2024 de "pretemporada" para llegar lo más adaptado posible a la próxima temporada. Son las palabras del expiloto Carlos Checa sobre el plan que está llevando a cabo Marc Márquez antes de convertirse en compañero de Pecco Bagnaia en la Ducati oficial.

Dice Checa en 'Motosan' que el de Cervera se está preparando a la perfección: "Creo que Marc está haciendo lo que tenía que hacer, es su mejor pretemporada para el año que viene, y después pues ya te digo, no depende de él ahora en este momento, poder ganar el campeonato".

"Le he visto muy bien, ha hecho un progreso muy bueno. Está claro que lleva una moto muy diferente. No solo la moto, porque también hablamos de que ha cambiado de equipo. Él llevaba trabajando con un grupo de gente durante toda su vida y ahora cambia totalmente de personas, lo cual aún se le complica mucho más. No solo la moto. Y eso, pues bueno, hay un tiempo de adaptación", apunta.

En Indonesia no pudo terminar por un fallo en su Gresini. Pero venía de varios resultados brillantes. Sobre todo con esa doble victoria en Aragón y en Misano. Se ha demostrado a sí mismo que está preparado para luchar por todo si cuenta con la mejor moto.

"Obviamente, él va a sacar, él va a hacer su pretemporada, va a cambiar también de gente, de equipo, me da la sensación. Y a partir de ahí pues tendrá su tiempo para adaptarse, pero yo creo que va a salir a tope, desde la primera carrera, y no sé, con la intención de ganar. Lo que sí que te digo claro, que no está ahí para hacer segundo, él va a salir a por todas, y va a ir a por la victoria, que la pueda obtener, es probable, es muy probable, pero en ningún caso va a aceptar ser el segundo", cierra Checa.