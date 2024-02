Después de deslumbrar en su 'debut' con la Ducati en los test que se celebraron en Valencia inmediatamente después de finalizar la temporada, hay mucha expectación por ver qué hará Marc Márquez en la pretemporada en el circuito de Sepang.

El de Cervera ya se encuentra en Malasia, donde espera coger sensaciones a un mes de arrancar la temporada en Catar.

"No hay nada para probar, pero tengo muchas cosas a probar de mi estilo de pilotaje. En trabajar más en mi estilo que en probar cosas de la moto", ha señalado en declaraciones a 'Motorsport'.

"La moto es la que es, la de 2023. Y a sacar el máximo partido. Ganó aquí el año pasado. Y nada, concentrados en mi box, y poco a poco a ver la evolución", ha añadido.

A pesar de haber tenido un invierno más tranquilo que en 2022, Marc sabe que una de las grandes limitaciones será el físico: "En mi condición física, estoy mejor que el año pasado. Fue un invierno normal. Aquí veremos cómo estoy. El primer día estaré bien, pero el segundo, probablemente, destruido".

Por último, evaluando la actuación de Pedro Acosta como único 'rookie' de 2024 en el 'Shakedown', Márquez ha asegurado que no le sorprendería verle entre los primeros en Sepang.

"Acosta fue rápido y no me sorprende, y no me sorprendería que terminara el test entre los cinco primeros. Este circuito va muy bien para los que suben de Moto2, porque tienes muy buen paso por curva. Pero Acosta es muy bueno", ha zanjado.