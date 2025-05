La llamativa reflexión de un 'rookie' de MotoGP sobre los Márquez: "A veces te sientes más fuerte..."

Fermín Aldeguer es una de las revelaciones de los últimos grandes premios. El 'rookie' murciano comparte escudería y moto con Álex Márquez y, aunque al principio le costara un poco adaptarse a la categoría reina, en las últimas carreras ha firmado buenos resultados.

La prueba de ello fue el Gran Premio de Francia. Sobre seco, Aldeguer se subió al podio junto a los Márquez en la carrera al 'sprint' y, lo que tiene más mérito, consiguió volver a ser tercero en una carrera en la que las condiciones fueron realmente complicadas.

Lo normal siendo un 'rookie' en la élite es que pruebas como la de Le Mans se te complique en exceso. Fermín supo desenvolverse sobre el asfalto mojado a las mil maravillas viendo como pilotos más experimentados, como Bagnaia o el propio Álex Márquez, se iban al suelo.

El murciano ha reconocido que muchas veces entrena con los hermanos Márquez y ha dejado una llamativa reflexión: "Es verdad, a veces entrenamos juntos. Está claro, cuando estás con ellos y tienes la misma moto, quizás eres tan fuerte como ellos y a veces incluso un poco más… crees que con MotoGP puedes hacer lo mismo, ¿no?".

"¡Ganarles! Pero es bonito, aprendes todo el tiempo. Y cuando ves a alguien muy fuerte, automáticamente te esfuerzas más. Hablamos mucho, pero no me dio (Marc) una clave precisa para lograrlo. Me dijo que me tomara mi tiempo", ha confesado Fermín en unas declaraciones para MOW Magazine.