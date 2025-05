La llamativa reflexión de Marc Márquez tras el podio en Silverstone: "No soy de los que dicen..."

"No pensé en..."

Marc Márquez tuvo un Gran Premio de Gran Bretaña 'movidito'. El de Cervera partió desde una inusual cuarta posición pero rápido se recompuso. Al menos esa es la sensación que dio en la primera salida en la que, gracias a pasar a 'Pecco' Bagnaia y a Fabio Quartararo y a la caída de su hemano Álex, se puso primero.

Sin embargo, la alegría le duraría poco. Una vuelta después, siendo líder, se fue al suelo. Por fortuna para Márquez, la bandera roja salió a pista y se certificó la resalida.

Con la segunda oportunidad, Marc no las tuvo todas consigo, sobre todo al principio. Comenzó con dudas y hubo un momento en el que rodaba en noveno lugar pero el ocho veces campeón del mundo tuvo más cabeza que nunca.

En un trazado que no es su favorito y que se complicó aún más gracias a los fuertes vientos, Marc comenzó a remontar. Sin prisa pero con contundencia. El de Cervera se terminó subiendo al podio y amplió la ventaja con sus perseguidores en el Mundial aunque se reprochó algunos aspectos tras la carrera.

"No soy de los que dicen ‘bueno sí, estoy tercero’. Algo que no estaba dentro de nuestras manos, esa bandera roja, nos ha salvado el día. Por eso estaba enfadado y solo pensaba en eso, no en los 16 puntos", reconoció Marc en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.