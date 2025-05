Quartararo, hundido como nunca: "Hacía mucho tiempo que no me sentía así..."

Al piloto francés se le apagó la Yamaha cuando caminaba hacia la victoria en Silverstone: "Lo que me ha pasado es una mierda".

A Fabio Quartararo no le salen las cosas. Acumula tres poles seguidas, pero se le resiste la victoria. En Silverstone se le paró la Yamaha cuando iba con ventaja en primera posición. Y las imágenes fueron muy duras. En el suelo lamentándose junto a su moto parada.

Después, ante los medios, estaba completamente hundido: "Esto me da esperanza, pero lo que ha pasado es una mierda".

"En esos momentos te pasa por la cabeza todo el trabajo que haces en casa, todas las horas que le dedicas a tu preparación, a pesar de saber que no vas a poder ganar. Es increíble que una piececita tan pequeña pueda destruir todo eso. Es una pena, porque hacía mucho tiempo que no me sentía así, con todo tan bajo control. En dos vueltas ya tenía más de dos segundos de ventaja", expresó el galo.

Su frenada fue la clave para mantenerse en la parte delantera: "Sabía que la goma media no era una opción para nosotros. Sabía que para intentar hacer un buen resultado tenía que frenar como un loco".

"Estoy contento de haber podido pilotar de una forma tan agresiva, y de haber generado tanta ventaja a mi espalda. Eso no pasaba desde hacía muchos años. Poco a poco vamos poniendo en su sitio las piezas del puzle", finalizó un Quartararo que está viviendo un calvario con la Yamaha.