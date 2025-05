El elogio de Bagnaia a Márquez con el que 'Pecco' lanza un 'dardo' a Ducati: "Ocultando problemas..."

'Pecco' Bagnaia es la cara gris de Ducati esta temporada. El italiano estaba llamado a pelear de tú a tú con Márquez por el título pero su adaptación a la moto le está complicando mucho, ya no solo luchar por el título, sino por estar en el podio.

La carrera en Silverstone no ha sido distinta y Bagnaia ha vuelto a tener muchos problemas hasta el punto de volver a irse al suelo por segundo gran premio consecutivo. El turinés abandonó en Le Mans y tras un nuevo accidente, que no ha ido a mayores, ha vuelto a permitir que tanto Marc como Álex amplíen su distancia con él en el Mundial.

'Pecco' ya ha reconocido que está teniendo muchos contratiempos con la moto. Tras la carrera del GP de Gran Bretaña, el bicampeón ha elogiado a Marc Márquez para lanzar un aviso a Ducati: "Marc es fortísimo porque oculta los problemas que estamos teniendo. Yo sé cuál es mi potencial, mi valor. Sé que si estoy bien, si encuentro las condiciones adecuadas, gano carreras".

"Estoy tranquilo con eso y sé cuánto están trabajando todos para resolver el problema. Mentalmente no me afecta. Yo sé que cuando salgo a pista, doy el 100%. Si ese 100% significa hacer tercero en clasificación, sexto en la sprint, es porque he dado el máximo. Más que eso no puedo hacer. Estoy esforzándome en dar siempre más, pero hay un límite", ha reconocido 'Pecco' en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.