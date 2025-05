La autocrítica más feroz de Marc Márquez: "No estoy contento, he fallado"

La bandera roja de Silverstone salvó a los hermanos Márquez. Los dos, Alex y Marc, se habían ido al suelo pero pudieron volver a subirse a la moto. Y el de Ducati hizo una autocrítica enorme después de una prueba en la que finalizó tercero y logró minimizar daños.

En 'DAZN' el piloto español, que mantiene el liderato, reconoció que no estaba contento: "Tengo que buscar esa constancia. Hoy no estoy contento porque he fallado".

"He tenido la suerte de salvarlo, pero tenemos que ser honestos y autocríticos. He vuelto a fallar cuando en una vuelta les sacaba ocho décimas. Siempre pasa en los mismos sitios, tengo que controlar esa sensación", dice el piloto que quedó por Zarco y Marco Bezzecchi.

Después de su caída quiso asegurar. Porque no se sentía cómodo. "En la segunda carrera iba muy tenso, no tenía feeling con el tren delantero. Sabía que cualquier ráfaga me podía tirar", reflexiona sobre el viento.

"Ha sido un día muy crítico, tipo Le Mans, aunque la pista estuviera seca. En una vuelta entraba perfecto en la curva 11, y en la siguiente me tiraba una rafa que me cerraba de delante. Eso te hace perder la confianza y condicionar tu pilotaje", dijo Marc sobre el Gran Premio de Gran Bretaña.

El "sufrimiento" es lo que marcó su carrera: "Ha sido uno de esos días que tienes que saber sufrir. Me han salvado, pero no puedo seguir dependiendo de eso".