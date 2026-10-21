"Marc Márquez es infinitamente más rápido que Rossi": una leyenda de MotoGP dicta sentencia

Jorge Martínez Aspar, tetracampeón del mundo, ha explicado por qué se queda con el ilerdense a pesar de que el italiano "sea más completo".

"Con las lesiones de Marc no habría podido"

Dejando a Giacomo Agostini y sus 15 títulos mundiales a un lado, el debate sobre quién es el mejor piloto de la historia moderna se centra principalmente en Marc Márquez y Valentino Rossi.

Sobre el mismo ha querido reflexionar Jorge Martínez Aspar en el podcast 'Fast & Curious', donde ha explicado por qué se queda con Marc.

"Marc y Valentino son muy diferentes. Tal vez como piloto Rossi sea más completo, pero Márquez es infinitamente más rápido", ha arrancado el tetracampeón.

El jefe del Aspar Team asegura ser un seguidor ferviente del '93': "A Marc le tengo una admiración bestial por cómo ha llevado su carrera: lo agresivo que ha sido, cómo ha buscado siempre el límite, la cantidad de veces que se ha caído, cómo se ha superado continuamente con las lesiones… Márquez es un piloto digno de estudio a nivel mental. Tiene una fortaleza increíble y lo cierto es Rossi y él son muy distintos".

De hecho, el de Alzira señala que el italiano no podría haber tenido el éxito del ilerdense si hubiera tenido un historial similar de lesiones.

"Rossi, desde un punto de vista mental, pese a que también es un tío especial, pero con las lesiones que ha sufrido Márquez no habría podido. Estoy convencido de que a Marc hay que tenerle una admiración enorme; pero ya no sólo por estas últimas lesiones, incluso me remonto a cuando sufrió las dolencias en la visión (diplopía)", ha señalado.

"Si miras un poco toda la carrera deportiva de Marc, es de admirar la cantidad de veces que se ha lesionado cayéndose y cómo se ha superado continuamente", ha zanjado.

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