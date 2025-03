Jorge Martín tampoco estará en Austin... y pone en duda su presencia para el GP de Qatar

Malas noticias para Jorge Martín. El campeón de MotoGP sigue sin fecha de regreso a la categoría reina y ya ha confirmado que tampoco participará en el Gran Premio de Austin, la siguiente cita a Argentina de este fin de semana.

"Estoy muy contento de estar con vosotros. Es un sufrimiento, no es mi mejor momento, me está costando. No estaré en Austin, me encantaría, pero no. No sé si en Qatar. Me gustaría hacer algún test antes. No me siento muy bien y Massimo Rivola (jefe de Aprilia) está en ello", dice el piloto, que ha sufrido dos lesiones en pretemporada.

Reconoce que no está llevando nada bien el no poder competir: "Es duro verlo desde casa. Voy a seguir este gran premio desde casa y animando a Aprilia. Es un poco aburrido sin mí en pista. A ver si dan un buen espectáculo. Disfrutaré de la carrera".

Los presentes en la rueda de prensa le mandaron ánimos. Tanto los hermanos Márquez como Pecco Bagnaia. "Es una decisión inteligente no estar en Austin, porque es mi duro físicamente. Le digo que siga, que le esperamos", dijo el piloto número 93.

"Sólo le digo ánimo, que necesitamos el 1 y luchar contra ti. Vuelve, pero tómate tu tiempo", dijo Pecco, bicampeón de MotoGP.