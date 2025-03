El serio aviso de Marc Márquez de cara a Argentina: "Me quedan en la memoria los malos momentos..."

Marc Márquez se llevó la victoria en Tailandia, la primera cita del mundial de MotoGP. Y arrasó. Porque a pesar de sus problemas de presión en los neumáticos, pudo pasar a su hermano Alex y también mantener por detrás a Pecco Bagnaia. Este fin de semana vuelve la competición con el Gran Premio de Argentina.

Y aunque Pecco volvió a apostar por su mayor rival, Márquez, a su llegada al país, ha recordado el error que cometió en el año 2017 cuando lideraba la carrera.

"Bueno, es uno de los circuitos que se me ha dado bien, pero también es uno de los circuitos que me caí liderando una vez en el año 2017. Me quedan más en la memoria los malos momentos que los buenos. Y lo de aquella vez se me quedó grabado. Esperemos que este año caiga del lado positivo", dice piloto de Ducati en palabras que recoge 'Motorsport' este miércoles.

Ha recuperado la pasión. Lo hizo en Gresini el año pasado después de un sufrimiento enorme en Honda: "Soy un veterano muy rejuvenecido. Siento la chispa dentro de mi cuerpo, siento que estoy en un momento relajado, en mi vida personal y profesional; siento que no estoy en deuda, ni conmigo mismo ni con la gente".

Y en Ducati cuenta con la mejor moto. Sabe que si mantiene el nivel mostrado en Tailandia, Marc será favorito a su noveno campeonato. Pero de cara a Argentina ha revivido unos fantasmas del pasado que espera que no se vuelvan a repetir.