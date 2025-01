Jorge Martín 'corona' a Marc Márquez... pero cambia de opinión

Coronado como campeón del mundo de MotoGP y antes de iniciar una nueva aventura de la mano de Aprilia tras salir de Pramac, Jorge Martín se ha pasado por el podcast de 'Nude Project'.

Entre otros temas, al de San Sebastián de los Reyes le han preguntado por el piloto con más talento de la historia.

En primer lugar, Martín ha mencionado a Marc Márquez, pero posteriormente ha cambiado su respuesta al considerar que no se ha medido a él "en su mejor momento".

"Te diría Marc Márquez, porque obviamente ha sido para mí a nivel deportivo el mejor de la historia, pero tampoco he corrido tantos años con él y quizás no lo he visto en su mejor momento", ha explicado.

Es por ello que ha puesto otro nombre sobre la mesa: "Entonces te voy a decir el que ha sido campeón del mundo de Superbikes, un turco, Toprak Razgatlioglu".

Y es que hace unos años el otomano le dejó boquiabierto: "Este tío en unos test de pretemporada con Moto3 en la 'Rookies Cup' nos pasaba en agua por fuera como si fuese seco".

"Y esto es algo que me ha impactado siempre, es una pasada, que igual no le conoce tanta gente pero ha sido campeón del mundo dos veces ya de Superbikes. Aparte hacía caballitos invertidos y eso creo que es talento de habilidad pura y te diría él", ha zanjado.