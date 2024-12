Bagnaia apuesta por un 2025 lleno de batallas contra Márquez: "Muchas carreras en solitario en cabeza..."

Ducati no se ha cansado de repetir que tiene un 'Dream Team' con Pecco Bagnaia y Marc Márquez. La moto más rápida con los dos pilotos a batir. Y el italiano tiene claro que el 2025 será un año de batallas... en solitario. Esa es su apuesta. Cree que se disputarán las victorias ellos dos solos, sin personajes secundarios de la parrilla.

Lo ha manifestado en el podcast 'Mig Babol': "Me espero muchas carreras en solitario en cabeza entre Marc Márquez y yo...".

"Pero también creo que Aprilia contará con una pareja nueva y fuerte (Jorge Martín y Marco Bezzecchi), y además KTM tendrá a Pedro Acosta y Brad Binder. Tampoco descartaría a Fabio Quartararo, ya que Yamaha está mejorando", dice el bicampeón de MotoGP, que este curso no pudo lograr el tercero al ser derrotado por Jorge Martín con una satélite, la Pramac.

Tiene claro que ni mucho menos se conforma con esos dos títulos. Y el año que viene asumirá un reto brutal enfrentándose a Marc: "Mi próximo objetivo es tener en mis vitrinas tres títulos de campeón mundial de MotoGP. ¿Qué pasará en 2025? Ducati seguirá siendo la moto a batir, aunque habrá una oficial menos".

Su 2024

A pesar de ser el piloto con más victorias este curso, los errores en las sprint han sido fatales. Martín fue más regular... y se acabó llevando la gloria: "Creo que me merecía conquistar el título, pero hubo demasiados errores que me impidieron ganarlo. Errores que aún me cuesta explicar, porque este año me caí varias veces cuando iba más despacio".

"A veces perder sirve, lo estoy viviendo como una oportunidad, aunque obviamente me fastidia muchísimo", completa el piloto italiano.