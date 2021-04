Franco Morbidelli ha terminado duodécimo y cuarto en las primeras dos carreras de MotoGP. Y en Yamaha parecen haberle dejado en un segundo plano, algo que él ha expresado en varias ocasiones.

Y Jorge Lorenzo, expiloto de MotoGP, cree que no están siendo nada justos con Morbidelli. "Mi opinión es bastante fuerte...", comenzó afirmando sobre este tema en su canal de Youtube.

"Creo que Yamaha en este caso no está tratando a Franco de la mejor manera porque fue segundo en el mundial del año pasado", ha detallado el que fuera piloto también de Yamaha.

"Ducati da a sus cuatro pilotos prácticamente la misma moto y Yamaha no lo está haciendo, precisamente con Franco. Ahora, creo que Franco debería exigir el mismo trato a Yamaha y hace bien amenazando entre comillas, empezando a hablar con otros fabricantes o quien lo quieran", indica Lorenzo.

¿Qué debe hacer Morbidelli? Lorenzo lo tiene claro: "Pero una vez que se pone el casco y se sube a la moto, tiene que concentrarse en sacarle el máximo partido y demostrarle a Yamaha que se equivocan al no darle el mismo trato".

A Morbidelli no le ha hecho ninguna gracia algunos comportamientos en el equipo: "Sé que no estoy en la parte superior de la lista de prioridades de Yamaha en este momento. No sé con qué prisa se tomarán este problema. Pero espero que se lo tomen con mucha seriedad".