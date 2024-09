En el podio del Gran Premio de San Marino, con Marc Márquez celebrando la victoria, se escucharon desagradables pitos por parte de la afición local. Y hasta Pecco Bagnaia pidió en ese momento que cesaran esos abucheos. Gesto que no sirvió de mucho.

Los grandes jefes de Ducati defendieron a Marc, que será su piloto a partir del curso que viene: Gigi Dall'Igna y Davide Tardozzi.

Gigi aseguró que no estaba nada contento al escuchar el sonido de fondo contra Marc: "No me gustan nada los pitos a un piloto en el podio".

Tardozzi, mientras tanto, defendió que "no es un villano": "Ha ganado hoy un ocho veces campeón. No es un villano, es un piloto increíble y por el que hemos hecho una gran apuesta para el próximo año. Tendremos un grandísimo equipo. Hoy, en los momentos de dificultad, Marc ha hecho claramente la diferencia y Pecco ha mostrado inteligencia al no arriesgar demasiado, porque 20 puntos desde el momento en el que Martín había cometido un error son valiosísimos".

Y aprovechó para colocarle en la lucha por el mundial de Fórmula 1: "Dije ya al inicio de la temporada que, el que pensara que no había que contar con Marc para el título, era que no entendía de motos".

La competición no cambia de escenario. Dentro de dos semanas, entre el 20 y 2l 22 de septiembre, se celebrará el Gran Premio de Emilia Romagna en el Circuito Marco Simoncelli.