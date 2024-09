Llegan a MotoGP las radios. Los pilotos se podrán comunicar con sus equipos durante las sesiones. Algo que tantos buenos momentos ha dado a la Fórmula 1. Pero no todos están convencidos en el paddock. El bicampeón Pecco Bagnaia lo ha rechazado públicamente.

Asume incluso que recibirá multas por no usar las radios y compara su situación con la de Michael Jordan y sus zapatillas rojas: "Creo que me llevaré multas, como Jordan, en cada carrera, porque no usaré nada de eso. A Jordan le ponían una multa en cada partido porque usaba zapatillas rojas".

"He probado el sistema y te aprieta en el hueso: sólo con que pases 30 segundos con los dedos en él, empieza a doler, imagina durante 40 minutos pilotando. No tiene sentido, así que me pondrán multas. Tenemos todos los sistemas posibles para estar avisados de cualquier cosa: el 'dashboard', la pizarra, así que no hacen falta otras comunicaciones que puedan distraernos. Pilotamos motos que no nos lo permiten", explica el segundo en el campeonato por detrás de Jorge Martín.

El cambio de gomas para el año que viene, sin embargo, sí le gusta: "Me encanta. Era algo que realmente necesitaba. Soy un piloto que utiliza mucho el freno para entrar en curva, y este compuesto me parece súper bueno en ese sentido".

"Probablemente, dificulta un poco los cambios de dirección, porque es un poco más pesado, pero me gusta mucho el agarre y la forma en que te permite empujar la goma. Además, la sensación es que cuando estás detrás de otra moto sientes menos el problema de las presiones, así que puede ser un paso adelante. Me gusta mucho y espero que lo usen el año que viene", detalla Pecco.

"Mi problema con la goma que tenemos ahora es que no puedo frenar como me gustaría, porque el compuesto delantero no aguanta. Con éste, en cambio, tengo mucho más margen. Decidí intentar forzarlo en las curvas 2 y 4, donde si me hubiera caído no habría pasado nada porque son lentas, para ver si había algún movimiento, o se cerraba la parte delantera, pero aguantó muy bien. Creo que es el mayor paso adelante que han dado en los últimos años", cierra Bagnaia después de los test de Misano de este lunes.