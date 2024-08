Luto en el mundo del motociclismo después de que la organización del Gran Premio de Manx 2024 confirmara el muerte de Louis O'Regan.

El piloto irlandés de 43 años perdió la vida este domingo durante la sesión clasificación disputada en la peligrosísima Isla de Man.

Tras una durísima caída de O'Regan, rápidamente se sacó la bandera roja y se interrumpió la sesión, que se reanudará este lunes.

Horas después, tras no poder superar las heridas, se confirmó su muerte: "Con gran tristeza, los organizadores del Gran Premio de Manx pueden confirmar que Louis O'Regan, de 43 años, falleció debido a las lesiones sufridas en un accidente en Kate's Cottage durante la sesión de clasificación inaugural del evento de 2024".

It is with great sadness that we can confirm the loss of Louis O'Regan following an incident in today's qualifying session.

We extend our heartfelt condolences to Louis's partner, his family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/2BEtvQ52vG