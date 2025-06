El ingeniero de Márquez analiza su superioridad: "Si hiciera las curvas a derecha como las de izquierda..."

Marc Márquez está siendo el piloto más destacado de Ducati. En Aragón volvió a ganar y aumenta la ventaja en el campeonato sobre Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Y su ingeniero en la escudería italiana, Marco Rigamonti, ha desvelado en 'Mundo Deportivo' que nadie entiende cómo puede marcar tanto la diferencia.

"Si Marc hiciera las curvas a derecha como hace las de izquierdas, sería imbatible", dice Rigamonti después de Aragón.

"Puedes ver dónde marca la diferencia, el cómo lo hace es complicado de entender", apunta.

"Me hizo mucha ilusión poder trabajar con un piloto del calibre de Marc, entender cómo es su forma de trabajar, cómo se acerca a la gente, al equipo. Quería saber cómo se trabaja con un piloto de este calibre. Por el lado de las preocupaciones, nada. Porque es tan positivo trabajar con un piloto de este nivel que tener preocupaciones por no estar a la altura no te lleva a ningún sitio. Te hace trabajar mal, no sabes si estás agitado o preocupado", explica el ingeniero de la escudería de Bolonia.

"Después de trabajar con él te puedo decir que es muy agradable trabajar con él, aprendes mucho, hay mucho intercambio entre nosotros porque pilota fuerte pero también entiende mucho lo que pasa en la moto. Te da indicaciones, es muy bueno explicando, es muy bueno mirando los datos. Ahora puedo decirte que también es bueno técnicamente porque estás ante alguien que no sólo pilota a lo bestia, sino que también entiende", detalla Rigamonti.

Marc es como un ingeniero más: "Desde el punto de vista del pilotaje, lo que me sorprendió es lo mucho que entiende técnicamente. Mucha gente dice que un piloto que es tan bueno como él es bueno en todo. Pero en realidad, yo creo que él es bueno en todo y te da el 100% de lo que le das, pero no es que no entienda y simplemente va rápido. Te da las instrucciones y tú puedes mejorar en base a lo que te dice".