Jorge Martín revela sus objetivos para lo que resta de temporada: "Subir al podio y..."

Jorge Martín vuelve a sonreír tras regresar a la competición. En Brno cosechó un buen séptimo puesto que le sirvió de toma de contacto. Pese a la evidente falta de ritmo motivado por la inactividad, el madrileño quiere más y ha establecido sus objetivos para el resto de la temporada.

"No quiero pensar en resultados. Pero sí, tengo marcadas tres o cuatro carreras en el calendario. Ahora mismo, el objetivo está ahí, creo que podremos luchar al menos por algún podio. El objetivo es terminar el año subiendo al podio y estar listos para afrontar 2026", ha asegurado Martín, tal y como recoge 'Motorsport'.

El hambre de 'Martinator' sigue intacta y ha reflexionado sobre lo que le faltó para estar arriba junto a su compañero de Aprilia: "Me faltaron quizás tres o cuatro décimas para estar en la lucha por la victoria. Cinco, quizás cinco. Todavía quedan diez carreras, habrá algunas en las que puedo ser muy rápido. Otras en las que sufriré".

Reconoció que no solo fue una carrera dura por lo físico, también por lo emocional: "Fue un fin de semana muy tenso porque todo fue muy impredecible, todas las emociones. Antes de la carrera lloré mucho, con mi familia, en la autocaravana, justo cuando me estaba poniendo el mono de cuero, porque lo que he pasado ha sido muy duro".

Asimismo, pasa página sobre la guerra contractual con Aprilia y el interés de fichar por Honda: "Ahora necesitamos ganar confianza juntos. Sé que creen mucho en mí, y yo creo en ellos y en el proyecto ahora. Así que estoy muy seguro de que el potencial es enorme".

Objetivo, batir a Bezzecchi

Durante las últimas citas, Marco Bezzecchi está consiguiendo buenos resultados. Dos segundos puestos en las tres últimas carreras avalan a que sea el líder del equipo: "Marco está pilotando muy bien y está delante. Solo necesito reducir la diferencia con él y entonces estaré luchando por las victorias".

"Así que siento que tomé la decisión correcta. Nunca lo sabremos, pero ahora estoy contento de dónde estoy. Sé que la moto es realmente competitiva, y yo soy competitivo, tanto por dentro como por fuera. Lo importante es que siento que todavía tengo gasolina y que puedo llegar arriba", ha zanjado Martín.