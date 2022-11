Dani Sordo y su copiloto Cándido Carrera sufrieron un gran susto en el rally de Japón. Durante la segunda etapa, su coche sufrió un incendio que devoró el vehículo, lo que ha hecho que ambos españoles tengan que decir adiós a su aventura en territorio japonés.

Según el piloto español, comenzó a oler a gasolina y vio como estallaba fuego entre los asientos. Fue entonces cuando paró el coche y con extintores tanto él como su copiloto trataron de apagar el incendio, pero la potencia del fuego era tan grande que a pesar de vaciar los extintores las llamas se extendieron.

Sordo además explica que ya avisó de ese olor a gasolina en el coche: "Ya le informé a mi equipo desde la mañana que el coche olía mucho a combustible".

"Desafortunadamente nos vemos obligados a abandonar después de un incendio en nuestro coche. Gracias por los ánimos. Ver como se quema tu coche y no poder hacer nada es un dolor que no se puede describir. Muy triste", decía Dani Sordo a través de su cuenta de Instagram.

"Nunca he visto algo como esto. Ayer ya había mucho humo e incluso lloraba un poco dentro. Realmente era como gasolina, como combustible. Después fue más y en un momento vimos el fuego dentro del coche. Cuando frenamos en la curva, solo vimos que el humo entraba por delante y todo sucedió muy rápido. El coche echaba humo por completo, así que simplemente puse el freno de mano e intenté apagar el fuego", explica.

The end of #WRCJapan for Dani Sordo 😢 Everyone safe 😮‍💨 pic.twitter.com/ZofOQS31H4